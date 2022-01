HÜVA NÕU | Kui naine uued rinnad saab, kas siis midagi temas muutub – selg läheb sirgemaks, riided hakkavad seljas istuma või juhtub hoopis mõni muu ime? 

Plastikakirurg dr Siim Simmo selgitab, et ilukirurgia on tegelikult rahvakeelne nimetus – plastikakirurgia on ametlik erialanimetus ja see on eelkõige taastav ja rekonstruktiivne kirurgia. Plastikakirurg taastab suuri koedefekte ja keha terviklikkust pärast traumasid, põletusi ja vähikahjustusi. Nii alustavad plastikakirurgid oma karjääri suurtes haiglates, põletus- ja traumakeskustes inimesi aidates ja alles siis, kui on piisav töökogemus, saab liikuda edasi ilulõikuste poole. „Iluoperatsioon on oma eesmärgi täitnud, kui see parandab inimese enesetunnet, annab rahulolu ning toob näole naeratuse,“ on doktor veendunud.