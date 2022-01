Maribel Vääna: mul lõppes hiljuti suhe, kus härra tahtis minust voolida perfektset naist 

Saates „Eesti otsib superstaari“ kolmandale kohale tulnud Maribel Vääna (18) meenutas ebatervislikku suhet, millest ta end vihaga välja rebis. „Vihale aetud naine on saatan,“ lausus lauljatar ja lisas, et kui keegi on ta korralikult välja vihastanud, ei soovita ta muud, kui kiiesti ära joosta ja peitu pugeda.