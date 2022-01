Hillar Kohvi analüüs | Sel korral võinuks 31. detsembril televiisor üldse kinni olla, sest vaadata polnud sealt midagi põnevat 

Aasta tagasi oli oodata aga „Õnne 13“ osa, sest siis oli seal mängimas Anne Veski. Olgu siinkohal öeldud ära kohe ka see, et aastavahetuse programmi peaks eriliselt panustama just ETV kui riigitelevisioon ning ETV on ka endiselt vabalevis. See tähendab, et seda kanalit vaatab enamus inimesi. Miks on ETV aga 31. detsembril magedaks muutunud?