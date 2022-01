PÄRAST KAHTE AASTAT PROOVIMIST LÕPUKS LAPSEOOTEL! Personaaltreener Monika Kahro: usun, et beebi valib ise, millal on valmis tulema 

„Juba mitu päeva olin tundnud ennast hästi väsinuna, tegin testi, aga see oli negatiivne. Järgmine päev tundsin, et pean ikka täna ka tegema. Panin selle kapi äärele ootele ja, kui lõpuks kahte triipu nägin – see oli tõeline rõõmumoment, olin väga õnnelik ja elevil, see oli väga oodatud uudis,“ kirjeldab Monika hetke, mil sai teada, et on lapseootel.