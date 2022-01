VIDEOINTERVJUU | Kristi Loigo: „Kui sa ütled, et hullemaks ei saa minna, siis jumal naerab sinu üle.“ 

Minu möödunud aasta viimaseks hommikusöögi külaliseks on teleekraanilt ootamatult kadunud saate „Kodutunne“ produtsent Kristi Loigo. Kanal 2 teatas aastal 2020, et lõpetab koostöö Loigoga, kuna teda kahtlustatakse annetatud rahade väärkasutamises. Siiani tekitab olukord arusaamatust ja tundub, et lõpliku lahenduseni kulub veel aastaid. Kuidas on võimalik elada pidevas stressis ja hukkamõistmises, sealjuures säilitades rahu ja kainet mõistust ning millega tegeleb tegus naine täna ja kuidas igapäevaselt hakkama saab, seda uurimegi kümme aastat üht Eesti vaadatuimat saadet teinud nutikalt naiselt.