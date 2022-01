„Suure aastalõpu mälukontrolli“ juht Mart Normet: meie nelik oskas oma hullust doseerida 

„Eks meil oli alguses erinevaid mõtteid, aga selge oli see, et „Teletopiga“ peab midagi aastavahetusel tegema. Loogiline ka, et kuna teeme nädala kokkuvõtteid, võiks ka aasta kuidagi kokku võtta. Rääkisime Oja ja Juurega, mis teha võiks ja kuidagi hakkaski see mälumängu idee idanema,“ räägib Mart. „Mälumäng on hea redel, mida mööda ronida. Lihtsalt küsimustest, mis toimus veebruaris sellel ja sellel kuupäeval või selle ja selle inimesega, ei mäleta me ilmselt tuhkagi. Selles mõttes on mälumäng väga mõnus, annad vastusevariandid ette ja siis saad seda lustakalt kommenteerida.“