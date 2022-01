Henrik Normann: „Kartsin väga president Alar Karise tegemist, olin tõsiselt mures.“ 

NAGU KAKS TILKA VETT: Henrik Normanni sõnul oli talle „Edekabelis“ suurimaks pähkliks Alar Karise kehastamine. Foto: Go3

20 aastat ja 500 tegelaskuju. Täpselt säherdune hulk kuulsaid ja kummalisi persoone on näitleja Henrik Normanni kehastuses üles astunud kaks aastakümmet ekraanil püsinud sketšisaates „Edekabel“. „Need on omad lapsed kõik ja need kõik on natuke armsad,“ muheleb Normann. „Sel aastal meeldis mulle vast kõige rohkem president Alar Karise tegemine ja tema tabamine.“