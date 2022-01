Helgi Sallo: „Olin nime 5MIINUST kuulnud, aga esimest korda nägin neid võttel – täitsa normaalsed inimesed!“ 

Ülemöödunudaastases „Õnne 13“ eriepisoodis rõõmustas Morna elanikke Anne Veski kontserdiõhtu kohalikus hotellis, seekord siis 5MIINUST. Täies koosseisus. Bändi liige Estoni Kohver ütles Virumaa Teatajale enne eriepisoodi eetrisse minekut, et nad mängivad menusarja aastalõpuosas iseennast, käivad Arel külas ja teevad napsu, aga väga hullu ei pane. Tõsi see oli, et hullu nad ei pannud – Helgi kehastatud käreda Alma Petersoni hääleka kantseldamise all oli see juba eos välistatud. Sedapuhku kirjeldas „Õnne 13“ Alma pöörasevõitu unenägu, pentsikust abieluettepanekust veidra rämmarini.