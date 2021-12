KUULA | Wateva andis Trad.Attacki! igihaljale loole täiesti teise ilme 

„Wateva tume ja tõsine joon on äge ja me ei pidanud remiksi kuulates pettuma, see kõik on seal olemas,“ kommenteerib Trad.Attacki! kitarrist Jalmar Vabarna. Koostöö sai Vabarna sõnul alguse tänu „Eesti Laulu“ peaprodutsent Mart Normetile.