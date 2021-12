MIDA TOOB AASTA 2022? Numeroloog Kai Tamm: "See on karmavõlgade tasumise aasta!" 

„Oma töösse ja ühiskondlikesse kohustustesse tuleb suhtuda äärmise vastutustundega. Samas ei ole hea võtta enesele liiga palju pikaajalisi kohustusi. Enne suurte otsuste vastuvõtmist meenuta vanasõna „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“, mõtle ja kaalu plusse ning miinuseid. Kas suudad kanda vastutust ka siis, kui elus midagi muutub? Pigem on kasulik teoks teha mõned vanad ideed.

Üldiselt on see harmoonia, rahu ja õnne periood. Palju rõõmu toovad südameasjad ja kohtumised sõpradega. Kodu ja perekond mängivad sel aastal inimeste elus erilist rolli. Tuleb pöörata tähelepanu abielu või kooselu küsimustele, mida on võimalik lahendada edukalt, kui juhinduda hellusest ja armastusest. Sügavad tunded toovad ellu värskendust. Võib üles soojendada vanu suhteid ja leida tee inimeste juurde, keda pole ammu näinud.

See on ka progressi ja finantsedu aasta. Seoses karjääriga toimuvad suured muutused. Hea aasta uuteks investeeringuteks ja enda kindlustamiseks majanduslikult. Selle aasta edukus sõltub inimesest endast. Kuigi ühest küljest on võimalus materiaalse olukorra kindlustamiseks, hingeliseks ja vaimseks arenguks, siis teisest küljest võivad ahvatleda elu „magusad viljad“. Kui sa ei suuda jagu saada kiusatustest või unustad oma kohustused, siis võib aasta lõpus ilmneda, et sa ei saavutanudki midagi konkreetset.

Avesta järgi on selle aasta tootem Gepard.

See aasta on seotud Kšatra Vairja, taevaste sõdurite juhiga, kelle ülesanne on võidelda Angra Mainju ja tema pimedusejõudude vastu.