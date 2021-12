Mr Bigi vägistamisskandaal võib tähendada "Seksi ja linna" saaga lõppu 

„Seksi ja linna“ kauaoodatud järg „And Just Like That …“ jõudis HBO Maxi programmi 9. detsembril, kuid seda on varjutanud Carrie (Sarah Jessica Parker) abikaasat kehastanud Chris Nothi (67) vastu esitatud vägistamis- ja ahistamissüüdistused. Nüüdseks on teletähte seksuaalrünnakus süüdistanud viis naist.

Us Weekly teatel käisid juba läbirääkimised „Seksi ja linna“ järje teise hooaja üle. „Kuid viimastel nädalatel on kõik need jutud seiskunud. Kõik on otsekui läbi pekstud.“ Nothi tegelaskuju heitis küll juba uue sarja esimeses osas hinge, kuid pole võimatu, et näitleja seksiskandaal on „Seksi ja linna“ mainet pöördumatult määrinud.