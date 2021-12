ÕL VIDEO | 5Miinust järgmistest sihtidest: 30 aasta pärast võiks VH1 kanalil olla 5Miinuse päev 

Kui selgus, et tänavuseks võitjaks on 5Miinust oma looga „Koptereid“, ei osanud mehed esialgu kohe midagi kosta. „Aastaid oleme olnud topis, ei ole tulnud. Tänu sellele jõuab see emotsioon võibolla hiljem kohale,“ räägib Päevakoer. Ta lisab, et sel korral läheneti võiduootustele pisut teistmoodi: „Mõtlesime, et eelmisel aastal laulsime lava peal. Kui see aasta ei laula, äkki siis tuleb?“ Nii läkski.