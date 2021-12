Jack Osbourne teatas kihlumisest maailma ilusaima naisega 

Sharon ja Ozzy Osbourne'i poeg (36) on oma sõbratari Aree Gearhartiga koos olnud üle kahe aasta, kirjutab People. Nüüd poseerivad nad õnnelikult talvisel kihlusfotol.

„Elu on rida uksi ning olen nii elevil temaga sellest uksest sisse astudes. Aree on imeline olend, kelle südameheldust ma poleks võinud ette kujutada,“ õhkab teletäht Jack ja ülistab sisekujundajast elukaaslase kasuemaoskusi. Osbourne'il on eksabikaasa Lisa Stellyga kolm tütart: Pearl Clementine (9), Andy Rose (6) ja Minnie Theodora (3). Abielu purunes varsti pärast pesamuna sündi.