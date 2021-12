OTSEFOTOD | KAS VÕIDUTSEVAD RÄPPARID VÕI POPMUUSIKUD? Kultuurikatlas selgub Raadio 2 aastahitt 

Aastahitt 2021 pidulikul galal astuvad üles lõppeva muusikaasta silmapaistvad kodumaised artistid, sündmust juhivad R2 saate „Naistesaun“ saatejuhid Kristel Aaslaid ja Eleryn Tiit.



Raadio 2 on aastahitti valinud juba aastast 1994. Möödunud aastal valisid kuulajad parimaks kodumaiseks looks Clicheriku & Mäxi ning Gameboy Tetrise hiti „Maakas“. Välismaistest lugudest jõudis esikohale The Weeknd ja „Blinding Lights“.