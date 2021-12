FOTOD | PALJU ÕNNE, VÕIDUKAS 5MIINUST! Kultuurikatlas selgus Raadio 2 aastahitt 

Raadio 2 on aastahitti valinud juba aastast 1994. Ka möödunud aastal valisid kuulajad parimaks kodumaiseks looks räpi! Täpsemalt Clicheriku & Mäxi ning Gameboy Tetrise hiti „Maakas“. Välismaistest lugudest jõudis esikohale The Weeknd ja „Blinding Lights“.