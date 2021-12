HÜVA NÕU | Kui kodu on ostetud ja tulevad välja sellised puudused, võib asi lõppeda kohtus 

Kodu müümine ja ostmine on suur otsus, mida ei tehta üldiselt elu jooksul väga palju kordi. Seda enam on oluline silmas pidada kõiki olulisi punkte, et mitte astuda koduostuga ämbrisse. Kinnisvaramaakler Jana Kivi selgitab, millised on ohud ostes otse omanikult ja mida peaks kodu ostes kindlasti uurima, et pärast mitte otsuses pettuda.