Kersti Kaljulaid: mul on hästi suur säästmiskalduvus, panin juba ülikooli ajal esimesest stipendiumist neli rubla kõrvale

Kui inimene on olnud viis aastat president ja enne seda töötanud Luksemburgis, siis pole ime, et tal on ära nähtud kõik eksootilised kurrunurruvutimaad, aga säärasesse kodusesse paika nagu Balti jaama turg pole ta seni sattunudki. Aga pole viga – Balti jaama turg pole jänes ega jookse eest. Ja millal siis veel turule minna kui mitte vahetult enne jõule!

Nii me ühel lumisel detsembripäeval Balti jaama turu väravas kokku saimegi – Kersti, Mart, Robin ja mina. Kohe oli muidugi platsis ka teisi rõõmsaid turulisi, kes soovisid Kerstiga pilti teha, ja jõuluajal täituvad teatavasti kõigi heade inimeste soovid. Ning seejärel oligi aeg asuda tähtsale ekspeditsioonile ning tutvustada Kerstile kõiki turu saladusi.