Operetiprimadonna traagiline saatus: vana-aastaõhtul vahistatud lapseootel Gerda Murre kadus publiku silmist 17 aastaks 

SAATUSLIK LAVASTUS: Operett „Nahkhiir“, mis oli Estonia mängukavas ka 1940. aasta vana-aastaõhtul, sai operetiprimadonna Gerda Murrele saatuslikuks. Tol õhtul ta vahistati ja saadeti peagi pikkadeks aastateks Siberi vangilaagrisse. Samal aastal tehtud fotol on Rosalinde osas Gerda Murre ja Eisensteini rollis Aarne Viisimaa. Foto: Eesti teatri- ja muusikamuuseum

On aasta 1940, esimese punase okupatsiooniaasta vana-aastaõhtu. Estonia teatri mängukavas on Johann Straussi operett „Nahkhiir“. Rahvas on juba teatrisse kogunenud ja oodatakse etenduse esimest märgukella. Seda aga ei tule ega tule... Kõik on etenduseks valmis, aga lavastuse peaosaline, Rosalindet kehastav 27aastane operetiprimadonna Gerda Murre ei ole veel saabunud. Ka tema telefon ei vasta. „On ta järsku haigestunud? Võib-olla koguni...“ on Elli-Maria Hallap aastaid hiljem ülekuulamisel öelnud. Kas tõesti võis viimaseid kuid lapseootel Murret tabada arreteerimiste laine?