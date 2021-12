Mehena sündinud kaunis April õpetas britte transsoolisi mõistma 

Briti ajalehe The Telegraph teatel suri 86aastane modell, näitleja ja transaktivist 27. detsembril oma Londoni kodus. April Ashley roll briti transsooliste teadvustamisel ja toetamisel oli olnud ülikaalukas. „Oleksin tahtnud sündida normaalsena nagu kõik teised,“ ütles ta 2012. aastal kuninganna kõrget tunnustust vastu võttes. „Tahtsin elada pärismaailmas ja teha seda, mida kõik teisedki, kuid usun, et olen elanud oma elu tohutu väärikusega,“ vahendab New York Post.