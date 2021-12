Suure narkokuritöö tõttu tingimisi vangi mõistetud Tigran Gevorkjan esines „Spordiaasta tähtede“ galal. Korraldaja: olen šokis, mul ei olnud aimugi, et Tigranil on jamad

Hoolimata meeldivast õhkkonnast teavad vähesed, et Gevorkjan on mõistetud tänavu 16. juunil tingimisi vangi narkootiliste ainete käitlemise eest ning tal on siiani kehtiv karistus. Suurejoonelise spordigala lavastamine ja sündmuse produtseerimise teenuse eest vastutas korraldaja ja produtsendina tegutsev Alo Puustak, kes ei teadnud enda sõnul Gevorkjani kriminaalsest taustast midagi.

„Mul ei olnud õrna aimugi, et Tigranil on mingisugused jamad,“ lausub Puustak, öeldes, et koomik ei maininud ka ise midagi oma kriminaalse tausta kohta. „Arvestades, missuguse sündmusega on tegemist, ja üleüldse EOK suhtumist seesugustesse teemadesse, siis kahtlemata oleks me ta etteaste ära jätnud,“ tunnistab lavastaja.