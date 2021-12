BRAVUURIKAS KIILASPEA: Will Smithi naine loobus juuste väljalangemisega võitlemast 

„Emme peab pea paljaks ajama, et keegi ei arvaks, et ta on ajulõikusel käinud,“ kirjutas 50aastane Pinkett Smith ning demonstreeris juukseudemete vahel uusi kiilaid laike. „Ma kavatsen selle alopeetsiaga sõbraks saada … ja punkt.“

Jada näeb ka kiilaspäiselt imekaunis välja ning annab kindlasti kaaskannatajatele julgust ja inspiratsiooni. Videos lubab ta, et meisterdab endale sätendava krooni ja paneb selle kaunistuseks pähe.

Pinkett Smith tunnistas juuste väljalangemist esmakordselt 2018. aastal oma Facebook Watchi saates. Ta seletas, et on just seetõttu hakanud turbaneid kandma ning juuksed lühikeseks lõiganud. Näitlejanna kirjeldas, kuidas tal kord duši all juuksed peotäite kaupa ära tulid. „Mõtlesin: “Oh issand, kas ma hakkan kiilaks jääma?“ See oli üks neid kordi mu elus, mil olen sõna otseses mõttes hirmust värisenud. Sellepärast ma oma juuksed lühikeseks lõikasingi ning jäängi lõikama.“