Charlene on endiselt ravil - need naised korvavad Monaco vürstile abikaasa eemalviibimist 

Väidetavalt on 43aastane endine olümpiaujuja Charlene ravil Zürichi eliitkliinikus. Tal on seljataga arvukad operatsioonid Lõuna-Aafrikas, kuhu ta tervislikel põhjustel kümmekonnaks kuuks pidama jäi. Vürst (63) on öelnud, et pärast Charlene'i naasmist Monacosse sai õige pea selgeks, et ta pole suuteline isegi pereeluks, õukondlike kohustuste täitmisest rääkimata. Vürstinna olnud ka ise nõus, et ta vajab ravi ja rahu, ning privaatsuse huvides saadeti ta võõrsile.