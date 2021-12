MADINASTAARIDE RAGIN: The Rock süüdistab Vin Dieselit manipuleerimises 

„Kiirete ja vihaste“ täht The Rock kinnitas CNNi intervjuus, et ei kavatse filmisarja naasta. 49aastane superstaar võttis ühtlasi jutuks Vin Dieseli (54) novembrikuise Instagrami-postituse, milles too kutsus Johnsonit avalikult üles armastatud filmisaagasse naasma.