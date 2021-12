TOP 10 | Õhtuleht esitleb! Aasta 2021 halvimad laulud! 

Oli ikka aasta - Uku Suviste sai lõpuks ometi Eurovisionile ja õnneks ei teinud ta meile häbi, sest keegi teda lihtsalt ei märganud. Tanel Padar on endiselt kaine ja teeb rokist väga kaugele jäävaid laule. Peohiphopparid 5miinust on jõudnud täielikult mainstream'i ja laulavad nüüd jäätistest. Aga neist me tänases loos väga ei räägi.