„MIS MUSS ON?“ | SVNDRA: ma ei taha, et mul oleks piinlik, kui Genka juhtuks mõnda mu lugu kuulma 

Me uurime, kuidas SVNDRA Ameerikasse elama ja musitseerima sattus ning mil viisil ta Machine Gun Kelly ukse taha jõudis. Samuti selgub, et noore naise teadmised Eesti vanakooli räpist teevad silmad ette nii mõnelegi vanale olijale. Ka jagatakse näpunäiteid noortele, kel samuti soov muusikaga midagi saavutada. Lisaks räägib SVNDRA endale seatud standarditest, et ta näiteks Genka ees häbisse ei jääks.