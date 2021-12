10 AASTAT SOHILAPSESKANDAALIST: Schwarzeneggeri lahutus jõustus viimaks  

TMZ.comi teatel vahendas Schwarzeneggeri ja tema nelja lapse ema Shriveri lahutust erakohtunik. Los Angelese ülemkohtusüsteemi järgi pidi ta „Terminaatori“ tähe kaasuse üle andma ka sellesse instantsi ning seal jõustus lahutus eile. Miks lahutus nii kaua aega võttis - paar elab ju kümmekond aastat lahus? TMZ.comi andmeil on põhjuseks vara jagamine, sest 1986. aastal naitudes ei sõlminud Arnold ja Maria abieluvaralepingut. Lahutuse detailid on küll konfidentsiaalsed, kuid usutakse, et umbes 400 miljoni dollari suurune varandus jaguneb pooleks.