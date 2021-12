Amanda Rebeca Padar ja Robert Veide: võib tunduda, et tants ei olegi sport, tegelikult on see aga üks raskemaid alasid üldse! 

ERINEVAD EMOTSIOONID: „Amanda on sportlasena selline, et hakkaks nutma, kui tulemus on halb. Robertiga on teistmoodi. Tema on ka pisara pannud, kui võistlus metsa läks. Samas, kui võitnud oleme, oleme meie Robertiga need kaks meest, kel on pisarad silmis, aga Amanda vaatab lihtsalt „ahaha, normaalne!“,“ räägib Eesti tantsuspordi ühenduse aastakarikate galal äsja parimaks treeneriks tunnistatud Martin Parmas (vasakul).