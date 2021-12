Teismeliste missivõistlus Taimaal | Miss Teen Estonia Hanna-Sandra: minu eesmärk on silma jääda ja tulla tagasi veel säravamana, kui ma juba olen 

Hanna-Sandra Kulderknup on Sauelt pärit 16aastane Audentese erakooli gümnasist, kes läheb suvel Eestit esindama Taimaale, Teen Star International 2022 võistlusele. Teen Star on teismeliste ülemaailmne missivõistlus. „See on tohutu kogemus ja uued tutvused üle terve maailma. Kindlasti meeldiks igale osalejale võita – kes seda ei tahaks? Aga arvan siiski, et see pole kõige olulisem. Minu eesmärk on silma jääda ja tulla tagasi veel säravamana, kui ma juba olen.“