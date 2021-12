Netflixi menuki „Emily in Paris“ staar kurdab, et ei saa hea välimuse tõttu rolle 

Nice’ist pärit 33aastane endine modell kurtis The Timesi intervjuus, et muutus seoses seriaaliga üleöö otsekui objektiks. Miljonid naised üle maailma õhkavad ameeriklanna Emily (Lily Collins) silmarõõmu Gabrieli järele, kuid koka osatäitja sõnul on fännide vaimustus teravdanud tema suhtumist oma välimusse.