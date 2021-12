SÜNNIPÄEVAL KOHTUPINKI! Paul Neitsov võttis teiste nimel ligi 12 000 euro eest kiirlaene: olen hasartmängusõltlane

„Mina elasin viis aastat elu, mida paljud ilmselt ei oska ettegi kujutada. Kust saada raha, et mängida? Kust saada raha, et tasuda võlga? Kust saada raha, et tasuda võla tasumiseks võetud võlga? Need mõtted viisid mind tollal kelmusteni, mille eest inimesi karistatakse kriminaalkorras,“ räägib muusik Paul Neitsov (27), kelle süüasja hakatakse kolmapäeval Tartu maakohtus arutama.