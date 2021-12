HÜVA NÕU | Mida teha, kui elus on kõike liiga palju?

Maailm muutub arutu ja üha peadpööritavama kiirusega. Suurem osa inimestest ei jaksa sellega sammu pidada ega suuda kohaneda. Lisaks elab enamik inimesi oma ekraanide maailmas pidevas stimulatsiooni ja katkestuste seisundis. Sellest tuleb kehv uni ning sellest omakorda isu kiirete süsivesikute ja stimulantide järele. Lihtsustatult öeldes on suurem osa inimestest stressirohkes ellujäämisrežiimis, kasutavad suhkrut, saia, kartulit, alkoholi ja kohvi, meelelahutust ja ekraane. Sellest tulebki ärevus, pinev pidevalt sisselülitatud seisund ja käitumist juhtivad sõltuvused. Räägitakse isegi, et sõltuvusi on iga aastaga kaks korda rohkem.