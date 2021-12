HELDE EESTI! Heategevussaade „Inglite aeg“ kogus kokku priske summa raha 

„Inglite aja“ saatejuht Tuuli-Ann Freienthal kommenteeris „Seitsmestes“, et ta on nii suure summa üle äärmiselt õnnelik. „Mul on ülimalt hea meel öelda, et Eestimaa saab viie täidetud unistuse võrra päriselt rikkamaks. Nii lähebki, et kõik need inimesed saavad täita unistuse, mis oli neil saatesse tulles. Nad tegelikult ei teadnud, kui suur summa kokku kogutakse. Kuna eestlased on olnud niivõrd helded, siis nad saavad astuda isegi ühe sammu veel edasi.“