Arvo Iho: islamineidude avaldus, et näitan loengus pornograafiat, oleks mulle äärepealt koha maksnud 

„Vähe piltidest, mis neidusid šokeeris. Neile ei meeldinud ka see, kui selgitasin, et tumedas riietes inimest peab külje pealt tugevalt välja valgustama. Minu õnnetuseks illustreerisin ma oma juttu kahekümneaastase kauni figuuriga neiu fotoga. See oli aktifotode kõrval teine surmapatt, et julgesin näidata kaunist naisekeha. Mis sest, et riietes. Inimese keha, riietes või mitte, ei tohi näida, see on alandav, seisis rektorile saadetud kaebekirjas,“ tuleb Ihole meelde aastatetagune lugu ka nüüd, kui ta Kastellaanimajas avatud näitusel aktifotode ees seisab.