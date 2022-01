LUGEMISSOOVITUS | Menukirjaniku vägivald oma naise vastu toob päevavalgele inetud saladused minevikust 

Liz Nugenti teos „Oliver, kildhaaval“ (Rahva Raamat, 2021) avab lugejale Oliveri kiivalt varjatud mineviku väikeste tükikeste haaval. Kuigi pealtnäha edukas kirjanik, on mehe südametunnistus ääretult must. Kuidagimoodi on tal õnnestunud aga kõiki oma tegusid aastakümneid varjata.