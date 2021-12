Suri hitist "Please Mr Postman" tuntud Wanda Young 

Youngi tütar Meta Ventress rääkis New York Timesile, et tema ema suri 15. detsembril kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse tüsistustesse.

Wandast sai Michigani grupi The Marvelettes liige, kui Motowni plaadifirma juht Berry Gordy ansambli 1961. aasta oma hõlma alla võttis. Kuu aega hiljem sai neidudegrupi palast „Please Mr. Postman“ noore plaadifirma esimene esikohahitt. Järgnesid populaarsed laulud, nagu „My Baby Must Be A Magician“ ja „Don’t Mess With Bill“ - mõlemas oli esivokalistiks Young. 1963 lõi „Mr. Postmani“ tõlgendusega laineid The Beatles.