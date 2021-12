HÜVA NÕU | Kui mõni inimene või olukord on sinus viha tekitanud, siis karju see endast välja Rammsteini muusika saatel 

„Viha võib tekkida näiteks siis, kui me näeme või kogeme ebaõiglust. Sellisel juhul võib viha olla mootoriks, mis aitab meil õigluse jalule seada, aga ei pruugi,“ räägib esearengu teejuht Tiit Trofimov. „Parem on viha endast rahulikult välja lasta, enne kui olukorraga midagi ette võtame. Kui mõni inimene või olukord on minus viha tekitanud, siis ma tavaliselt karjun selle endast välja. Kõige parem on seda teha autos, Rammsteini muusika saatel - see meelitab viha eriti hästi välja,“ soovitab ta teistelgi proovida.