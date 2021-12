Eha Urbsalu viis missivõistluselt suveniiriks koroonaviiruse: nakatus ka mu abikaasa – veetsime jõulud romantiliselt koroonas

„Lootsin, et ehk ma ise ei jää koroonasse, kuna olen juba kaks vaktsiini saanud. Kahjuks hakkas aga mul juba õhtul pärast koju saabumist pea valutama ja järgmisel päeval tegin testi, mis oli positiivne. Mu abikaasa David nakatus ka, nii et jõulud veetsime kahekesi romantiliselt koroonas,“ räägib Ameerika Ühendriikides elav endine miss ja ärinaine Eha Urbsalu (50), et nakatus Miss Worldil Eesti esindajat toetades koroonaviirusega.