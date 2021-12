Eha Urbsalu sai missivõistluselt koroona: õnneks pääsesin koju 

„Praegu istun veel paar päeva kodus karantiinis, kuna me kõik saime Covidi Miss Worldi viimasel päeval. Hea, et enne positiivset testi tulema sain," avaldas Urbsalu, et pääses koju USA-sse. „Meie vaene Miss World esindaja Karolin istub veel teisipäevani Puerto Ricos karantiinis,“ lisas 1988. aastal samal võistlusel esimese printsessi tiitli pälvinud Urbsalu. „Lihtsalt kahju, kuna tüdrukud olid seal 20 päeva ja siis 21. päeval – kuus tundi enne finaali – otsustati, et jääb ära,“ kirjeldas ta missikandidaatide ebaõnne.