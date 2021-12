Palju õnne! „Naabrist parema“ viimase hooaja osalejad Anna-Liisa ja Kert ootavad perelisa 

Noored on koos olnud veidi alla kahe aasta, kuid on juba julgenud koos vastu võtta suuri otsuseid. Nad ostsid endale koos unistuste kodu, mis on mõlema jaoks kõige olulisem koht maailmas. Koos kasvatavad nad Anna-Liisa 7-aastast tütart ja mõistavad teineteist vähem kui poolelt sõnalt - nagu tunneksid nad juba terve elu.