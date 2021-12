Joe Bideni õepoja ja reality-tähe abielu kestis vaid kaks kuud 

Advokaadina tegutsev Cuffe Biden Owens abiellus kaks kuud tagasi reality-sarja „Orange'i maakonna tõelised koduperenaised“ tähe Meghan Kingiga, kuid New York Posti allika kinnitusel on abielu nüüdseks purunenud. „Meghan on rääkinud sõpradele, et nad läksid lahku,“ paljastab infoallikas.

Kiirele lahkuminekule oli eelnenud kiire kihlumine, märgib kõmuleht. Paarike tegi suhte Instagramis teatavaks septembris ja juba 11. oktoobril peeti pulmad. „Ma arvasin, et see on mingi nali. Nad olid ju ainult umbes neli nädalat käinud!“ kommenteeris Daily Mailile pulmauudist Meghani eksabikaasa Jim Edmonds, kellega tal on kolm väikest last. Pesapallitäht Edmonds lisas, et oli endamisi kahtlustanud, kas eksnaine mitte sedapsi pole. „Aga on seda üldse võimalik teada, kui esimesest kohtingust on möödas alles neli nädalat?“