EIRAB REEGLEID?! Vaktsiinivastane Paljas Porgand kepsutab trennisaalis 

Paljas Porgand ehk Merilin Taimre ehk Cassia Shakti Šamotailo pole eales varjanud, et ta ei poolda vaktsiine ega koroonapiiranguid ning on korduvalt kutsunud oma jälgijaid üles end mitte kaitsepookima. Nüüd aga jagab neiu oma Instagrami lugudes, kuidas ta ise spordisaalides trenni tegemas käib. Teadugipoolest pääsevad sinna aga ainult need inimesed, kes on lasknud end siiski vaktsineerida või on haiguse läbipõdenud.