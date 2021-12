ÕL VIDEO | Luisa Rõivas: ma ei ole üldse hea uusaastalubaduste andja 

Luisa endale eriti uusaastalubadusi ei anna. „Ma ei ole üldse hea lubaduste andja. Tavaliselt mõtlen aasta lõpus läbi, mis ma olen aasta jooksul teinud, mis läks hästi ja mis halvasti. Need, mis jäid tegemata või halvasti, kanduvad edasi uude aastasse, aga selliseid tohutuid lubadusi, et nüüd pean trenni tegema, selliseid asju ma tavaliselt ei luba. Tean, et ei saa selliste plaanidega kunagi hakkama,“ tunnistas Rõivas.