ÕL VIDEO | Alen Veziko meenutab viimast aastat: on olnud tormiline aeg 

„Kui sul on üle kahe kuu esimene esinemine, siis usu mind, see on väga tähendusrikas. Ükskõik kui palju ma varem ei oleks esinenud, ikka lähed närvi ja käed hakkavad värisema,“ avaldas Alen Veziko, kellel on parasjagu käimas koos Luisa Rõivasega jõulutuur.