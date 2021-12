Näitlejanna ei kuulnud emast-isast mitu päeva. Siis selgus hirmus tõde ... 

Mitmetes telesarjades osalenud Witt („Twin Peaks“, „Elavad surnud“, „Oranž on uus must“) leinab oma vanemaid Diane (75) ja Robert Witti (87), kes leiti esmaspäeval oma Massachusettsi kodust surnuna. Associated Pressi teatel polnud Nashville'is elav näitleja ja laulja oma vanematest mitu päeva kuulnud. Mures tütar palus, et nõbu ema-isa juurest läbi astuks.