James Franco tunnistab oma õpilastega magamist 

43aastane näitleja („Söö, maga palveta“) möönis oma õpilastega magamist Jess Cagle'i podcast'is, mille katked on jõudnud avalikkuse ette. Franco tõdes, et käitus valesti, kuid toonitas, et polnud kooli rajanud selleks, et näitlemishuvilisi noori naisi seksuaalselt ära kasutada.