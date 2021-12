Vägistamistes süüdistatud Chris Nothi naine ei kanna enam laulatussõrmust 

Noth koos abikaasaga 8. detsembril uue seriaali „And Just Like That …“ esitlusel.

Kui Chris Noth ja Tara Wilson 8. detsembril „Seksi ja linna“ järje „And Just Like That …“ esitlusel fotograafide ees suudlesid, oli naisel sõrmes abielusõrmus. Nüüd, kus Mr Bigi on tabanud vägistamissüüdistused, on sõrmus kadunud.