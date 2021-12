Paul McCartney kurikuulus eksnaine Heather Mills abiellus kolmandat korda 

Briti kõmulehe andmeil abiellus 53aastane ettevõtja ja heategevusaktivist, kel on eksbiitliga 18aastane tütar Beatrice, hiljuti oma uue kallima, ärimees Mick Dickmaniga. Pulmad olevat peetud Maldiividel. Armulugu sai alguse 2019. aasta kevadel. Mees on Heatherist 17 aastat noorem. Nende tutvumine oli romantiline: armuleek sai alguse rongisõidul, kus kaks võhivõõrast inimest teineteist leidsid. Aasta tagasi kihluti. Sõprade sõnul on Heather viimaks ometi leidnud oma unelmate mehe. Abielu on tema jaoks juba kolmas: 21aastaselt oli ta abiellunud Palestiina ja Kreeka juurtega Alfie Karmaliga, kuid lahutati juba kaks aastat hiljem.