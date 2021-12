Elizabeth II veetis viimati jõule ilma oma kalli Philipita 65 aastat tagasi. Loe, miks 

Kuninganna tänavused jõulud ähvardavad tulla märksa kitsamas pereringis, kui loodeti - äsja selgus, et tema väimehel Sir Timothy Lawrence'il on diagnoositud Covid-nakatumine. Kuninglik paar on oma Gloucestershire'i kodus eneseisolatsioonis ega saa seetõttu jõulupühade ajal kuningannale külla sõita.