Merle Randma nooruslikkuse saladus: enda ümber tuleb hoida noori inimesi, kelle elurõõm nakatab 

Merle Randma särab ka küpses eas. Stiilitunnetuse arendamisel oli Merlele eeskujuks tema ema Valentine Aru. Merle sõnul on ta elu olnud parasjagu huvitav ja on praegugi, sest ta oskab rõõmu tunda väikestest asjadest. „Kujutelm, et minu elu oli enne televisioonis töötamist igav, on väga ekslik,“ lausub Randma ja lisab, et tema esimesse kahekümnesse aastasse mahub nii mõndagi huvitavat, millele on hea üle hulga aja otsa vaadata.