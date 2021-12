VEIDRUSED | Pepumissi konkurss ja maakate spordimängud - kas sul oleks julgust osaleda? 

Allen Espenbergi „77 veidrat kommet üle maailma“ toob lugejate ette veidrused ja kombed, mis eksisteerivad päriselt. Paljud neist totrustest on üsna süütud ja pealegi lõbusad. Isevärki lõbustustel võib aga olla väga palju vastaseid, ometi leiab iga kurioosum oma toetajaskonna. Asi on selles, et enamjaolt on kõik need veidrused eelkõige lõbusad ja põnevad – head meelelahutust on kõigile vaja. Siin on neli kummalist võistlust, mis üle maailma tänaseni edukalt toimuvad.